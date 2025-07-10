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Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с Таллиннским и Московским шоссе перекроют две полосы

На КАД между развязками с Таллиннским и Московским шоссе перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На внешнем кольце КАД между развязками с Таллиннским и Московским шоссе перекроют две полосы движения

В связи с проведением ремонтных работ на кольцевой автодороге (КАД), как информирует ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке между развязками с Таллинским (А-180 «Нарва») и Московским (М-10 «Россия») шоссе будет ограничено движение по двум полосам.

Илья Пузыревский, руководитель территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», уточнил, что с 12 по 27 июля в связи с устранением колейности на проезжей части будут закрыты первая и вторая полосы для транспортных средств. На третьей и четвертой полосах будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч.

Организация дорожного движения во время работ будет осуществляться согласно утвержденной схеме. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также световая сигнализация. Информация о перекрытии полос будет отображаться на электронных табло КАД.

Пузыревский также сообщил, что работы будут проводиться на внешнем кольце КАД, на участке между 78 и 64 километрами, в непрерывном режиме, в две смены. Устранение колейности на участке с 78 по 76 километр будет проводиться на второй полосе, а на участке с 76 по 64 километр – на первой и второй полосах. В случае неблагоприятных погодных условий сроки выполнения работ могут быть пересмотрены.

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