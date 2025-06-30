На КАД между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе перекроют две полосы

В связи с проведением дорожных мероприятий на участке Кольцевой автодороги (КАД), находящемся между развязкой на пересечении с трассой "Марьино – Ропша" (Ропшинское шоссе) и развязкой на пересечении с продолжением улицы Пионерстроя (Волхонское шоссе), будет временно ограничено движение по двум полосам. Об этом информирует ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В период с 3 по 18 июля планируется проведение работ по устранению колейности дорожного покрытия. В связи с этим, вторая и третья полосы будут закрыты для проезда транспортных средств. На первой полосе будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч. Как отметил Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», данный участок дороги имеет шесть полос движения, по три в каждом направлении.

Все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие зону проведения работ, а также смонтирована световая сигнализация.

Информация о перекрытии полос будет отображаться на электронных табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Работы будут проводиться на участке внешнего кольца КАД с 93-го по 83-й километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Устранение колейности запланировано на второй и третьей полосах. Пузыревский подчеркнул, что сроки выполнения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.