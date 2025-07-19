На КАД между развязками с Московским и Таллиннским шоссе ликвидируют колейность

В связи с проведением ремонтных работ на участке федеральной трассы А-118, известной как Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (КАД), ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения. На участке между развязками с Московским (М-10 «Россия») и Таллинским (А-180 «Нарва») шоссе будет частично перекрыто движение транспорта.

По информации, предоставленной начальником территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильей Пузыревским, с 19 по 31 июля на данном участке будут закрыты первая и вторая полосы для проведения работ по устранению колейности дорожного покрытия. На оставшихся полосах будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч.

Организация дорожного движения в зоне проведения работ будет осуществляться в соответствии с утвержденной схемой, включающей установку временных дорожных знаков, водоналивных барьеров, световой сигнализации и сигнальных фонарей. Информация о перекрытии полос будет оперативно отображаться на электронных табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Работы по устранению колейности будут проводиться круглосуточно в две смены на внутреннем кольце КАД, с 65 по 80 километр. На участке с 65 по 71 километр работы затронут первую и вторую полосы, а на участке с 72 по 80 километр – только вторую полосу. В зависимости от погодных условий сроки выполнения работ могут быть скорректированы.