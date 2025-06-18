На внешнем кольце КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе перекроют две полосы

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на участке КАД А-118, расположенном между развязками с Мурманским шоссе Р-21 «Кола» и дорогой Санкт-Петербург – Всеволожск – Морье (Рябовское шоссе), в связи с проведением дорожных работ.

Согласно заявлению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, с 22 по 30 июня на данном участке будут закрыты для проезда третья и четвёртая полосы движения в связи с работами по устранению колейности. На первой и второй полосах будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч.

Проведение работ осуществляется в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры для ограждения рабочей зоны, а также смонтирована система световой сигнализации.

Информация о перекрытии полос будет отображаться на электронных табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Илья Пузыревский также отметил, что работы по устранению колейности будут проводиться на участке внешнего кольца КАД с 49 по 41 километр в круглосуточном режиме, в две смены. Возможно изменение сроков выполнения работ в зависимости от погодных условий.