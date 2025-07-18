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Питерец.ру » Общество » Госдума приняла закон об усилении ответственности за пропаганду запрещенной символики

Госдума приняла закон об усилении ответственности за пропаганду запрещенной символики

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Опубликовал: Вадик Котов
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Госдума приняла законопроект, ужесточающий ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций

Государственная Дума утвердила в финальном чтении законопроект, усиливающий наказание за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций.

В законопроект введена дополнительная санкция в виде обязательных работ продолжительностью до ста часов с конфискацией предмета административного нарушения, в дополнение к существующим мерам, таким как административный арест до пятнадцати суток и штрафные санкции.

Согласно пояснительной записке, принятие данного закона вызвано значительным увеличением числа подобных правонарушений. Данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ указывают на рост числа привлеченных к ответственности по статье 20.3 КоАП с 2388 случаев в 2019 году до 5163 случаев в 2023 году. Одновременно с этим, эффективность взыскания штрафов снизилась с 42% до 37% за тот же период.

Антон Немкин, депутат Государственной Думы и член комитета по информационной политике, а также федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», отметил, что новые меры позволят дифференцировать ответственность и повысить эффективность борьбы с распространением запрещенной символики в России. По его словам, наблюдается существенный рост правонарушений, связанных с распространением экстремистских и нацистских атрибутов. Законодательные изменения призваны расширить арсенал административного воздействия и усилить мотивацию к исполнению наказаний, что, в конечном итоге, должно способствовать сдерживанию повторных правонарушений.

Немкин подчеркнул, что переход к комбинированным мерам создает более адаптивную систему ответственности, способную реагировать на различные обстоятельства нарушений. Он также заявил, что запрещенная символика представляет реальную угрозу общественной безопасности, подрывает межнациональное согласие и оскорбляет память о победе над нацизмом, поэтому необходимо пресекать подобные проявления максимально эффективно, используя все доступные правовые инструменты.

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