В Петербурге задержали подозреваемого в публичной демонстрации запрещенной символики

Вчера сотрудниками Центра "Э" был задержан 46-летний ранее неоднократно судимый житель Выборгского района Петербурга, который опубликовал на странице общедоступного канала в одной из социальных сетей фото своей татуировки в виде нацистской символики.
Данный контент был доступен для просмотра и скачивания неограниченному кругу лиц.
В апреле 2023 года мужчину уже привлекали к ответственности по статье 20.3 КоАП РФ за совершение аналогичного правонарушения.
В ходе обыска по месту проживания задержанного полицейскин нашли и направили на экспертизу предметы, конструктивно схожие с оружием.
За неоднократное публичное демонстрирование нацистской символики следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ.
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.
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