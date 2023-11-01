В Петербурге задержали подозреваемого в публичной демонстрации запрещенной символики

Вчера сотрудниками Центра "Э" был задержан 46-летний ранее неоднократно судимый житель Выборгского района Петербурга, который опубликовал на странице общедоступного канала в одной из социальных сетей фото своей татуировки в виде нацистской символики.

Данный контент был доступен для просмотра и скачивания неограниченному кругу лиц.

В апреле 2023 года мужчину уже привлекали к ответственности по статье 20.3 КоАП РФ за совершение аналогичного правонарушения.

В ходе обыска по месту проживания задержанного полицейскин нашли и направили на экспертизу предметы, конструктивно схожие с оружием.

За неоднократное публичное демонстрирование нацистской символики следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.