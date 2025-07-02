В Госдуму внесен законопроект об усилении уголовной ответственности для иноагентов

В Государственную Думу внесен законопроект группой депутатов, предусматривающий внесение изменений в статью 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поправки направлены на ужесточение ответственности за несоблюдение требований, установленных российским законодательством для иностранных агентов.

Василий Пискарев, соавтор инициативы и глава думской комиссии по расследованию вмешательства извне во внутренние дела России, подчеркнул, что деятельность иностранных агентов представляет собой инструмент дестабилизации, используемый западными странами. По его словам, многие иноагенты, находясь за пределами России, пренебрегают обязанностями по отчетности, маркировке материалов и соблюдению ограничений на просветительскую деятельность. Он отметил, что существующие меры ответственности не оказывают должного сдерживающего эффекта.

Предлагаемые изменения направлены на упрощение процедуры привлечения к ответственности. В настоящее время действует сложная система, требующая неоднократных административных нарушений, прежде чем наступает уголовная ответственность. После принятия поправок, уголовная ответственность будет наступать уже после первого административного нарушения.

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, подчеркнул, что ужесточение мер в отношении иностранных агентов является необходимым шагом для защиты суверенитета и противодействия иностранному вмешательству.

Он также отметил, что нельзя игнорировать систематическое нарушение закона иностранными агентами, использующими свой статус для подрывной деятельности, финансируемой из-за рубежа. Депутат подчеркнул, что законопроект направлен на пресечение намеренной подрывной деятельности, а не на борьбу с инакомыслием. Государство должно защищать свои интересы и требовать соблюдения закона от всех, кто действует в интересах других стран.

Немкин заключил, что в условиях современных гибридных конфликтов информация является оружием, и Россия должна защищать себя.