Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах за рекламу VPN и доступ к экстремистским материалам

Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, вносящий существенные изменения в законодательство, касающееся доступа к запрещенной информации в интернете и использования VPN-сервисов. Этот шаг, предпринятый в рамках ужесточения контроля над онлайн-пространством, вызвал значительный общественный резонанс и поднял множество вопросов о свободе слова, праве на информацию и эффективности предлагаемых мер.

Законопроект, внесенный группой депутатов в октябре 2024 года и одобренный в первом чтении в январе, вводит новые статьи и поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Центральное место занимает нововведение, касающееся поиска и доступа к заведомо экстремистским материалам. Теперь, согласно статье 13.53, гражданин, искавший или получивший доступ к такому контенту, рискует получить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Важно отметить, что под определение "заведомо экстремистских материалов" попадают ресурсы, уже признанные таковыми по решению суда. Однако, критики законопроекта указывают на потенциальную сложность определения "заведомости" и опасаются произвольного толкования данной статьи правоохранительными органами. По их мнению, это открывает возможности для преследования граждан за невинные действия, например, случайный клик по ссылке или поиск информации в научных целях, которая может быть интерпретирована как экстремистская.

Более того, законопроект нацелен на ограничение использования VPN-сервисов, предоставляющих доступ к заблокированным в России ресурсам. Введенная статья 14.3, дополняющая уже существующие нормы о рекламе, запрещает рекламу таких сервисов под угрозой существенных штрафов. Для граждан предусмотрен штраф от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей. Это, несомненно, окажет значительное влияние на рынок VPN-сервисов в России и может привести к их фактическому исчезновению с российского сегмента интернета.

Еще более жесткие меры приняты в отношении самих провайдеров VPN-сервисов. Новая статья 13.52 предусматривает штрафы за нарушение порядка использования VPN-сервисов на территории РФ, а также за несоблюдение требований по взаимодействию с Роскомнадзором. Размер штрафов аналогичен штрафам за рекламу VPN: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Повторное нарушение влечет за собой увеличение штрафов: от 100 до 200 тысяч рублей для граждан, от 200 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

Таким образом, принятый законопроект представляет собой комплекс мер, направленных на усиление контроля над информационным пространством России. Его сторонники утверждают, что эти меры необходимы для борьбы с экстремизмом и обеспечением информационной безопасности страны. Однако, критики опасаются, что он может привести к ограничению свободы слова и доступа к информации, а также создать благоприятную почву для злоупотреблений со стороны правоохранительных органов. Дискуссии о правомерности и эффективности принятых мер, их влиянии на развитие интернет-технологий и свободу самовыражения в России, предположительно, будут продолжаться еще долго. В частности, возникает вопрос о механизмах определения "заведомо экстремистских материалов" и о прозрачности процесса принятия решений по блокировке интернет-ресурсов. Также неясно, насколько эффективно государство сможет контролировать мировой рынок VPN-сервисов и предотвратить обход установленных ограничений. Эти вопросы требуют тщательного анализа и общественного обсуждения, прежде чем можно будет оценить долгосрочные последствия принятого закона.