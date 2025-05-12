В Госдуме предложили усилить ответственность россиян за правонарушения за границей

Госдума рассмотрит проект, который ужесточает административную ответственность для россиян за рубежом, если те нарушили российские законы, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Наказывать предлагается российских граждан, чьи действия за границей направлены «против интересов страны», заявил Володин, добавив, что имущество россиян будет арестовано, чтобы они «не могли уклониться от исполнения решения суда».

В числе правонарушений спикер назвал пропаганду или публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики, дискредитацию армии, «злоупотребление свободой слова и распространение фейков» и «несоблюдение обязанностей владельца социальной сети».

В условиях обострения международной обстановки и усилившегося давления извне, государство обязано реагировать на действия своих граждан, даже находящихся за пределами страны, если те сознательно наносят ущерб безопасности, репутации и стабильности государства, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Принятие такого закона будет способствовать укреплению правового суверенитета России», - добавил он.

Некоторые граждане, находясь за рубежом, позволяют себе открытые нападки на свою Родину, забывая о гражданской ответственности, подчеркнул Немкин.

«Они распространяют недостоверную информацию, участвуют в дискредитации вооружённых сил, поддерживают символику, ассоциирующуюся с экстремизмом и нацизмом. Такие действия не могут оставаться безнаказанными. Предложенное ужесточение административной ответственности, включая возможность ареста имущества, станет действенным механизмом воздействия. Оно будет как минимум напоминать о том, что свобода слова не должна превращаться в инструмент подрыва государственной стабильности. Законопослушные граждане, разделяющие базовые ценности своей страны, не пострадают от этих мер», - пояснил депутат.

В целом, новая законодательная инициатива необходима не для ограничения свободы, а для защиты общества от деструктивных влияний.