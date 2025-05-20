В Госдуме поддерживают предложение об усилении наказаний в УК за нарушение закона об иноагентах

Василий Пискарев, председатель думской комиссии, занимающейся расследованием вмешательства извне в дела России, заявил о необходимости увеличения санкций для иностранных агентов, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. Он отметил, что текущие меры недостаточно строги.

По словам Пискарева, Министерство юстиции РФ представило важные предложения по совершенствованию правового регулирования деятельности иностранных агентов. Он выразил согласие с инициативой Минюста о пересмотре размеров наказаний, подчеркнув, что российское законодательство в этой сфере отличается излишней мягкостью.

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, также указал на то, что существующие нормы закона об иностранных агентах слишком долго оставались недостаточно жесткими, что позволяло обходить закон и манипулировать им.

Немкин подчеркнул, что международный опыт демонстрирует более строгие наказания за подобные нарушения, включая реальные сроки лишения свободы. Он считает, что ужесточение законодательства является необходимым шагом для защиты национального суверенитета России в условиях растущих внешних угроз.

По мнению Немкина, усиление ответственности должно сопровождаться обеспечением прозрачности и точности применения закона. Он отметил важность выработки выверенных изменений, которые будут защищать государство, не нарушая при этом прав законопослушных граждан.