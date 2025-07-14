Петербуржцев предупредили о мошенничестве с почтовыми ящиками

«Питерец.ру» сообщает, что жителей Санкт-Петербурга предупреждают о появлении новой мошеннической схемы. Неизвестные пытаются обмануть граждан, используя их почтовые ящики для своих преступных целей.

Суть аферы сводится к следующему. Мошенники, выдавая себя за сотрудников финансовых учреждений или правоохранителями, вводят людей в заблуждение, создавая видимость опасности хищения денег. Они настоятельно рекомендуют положить наличные в почтовый ящик по определенному адресу с указанием номера квартиры. Затем приходит курьер и крадет эти деньги.

Горожанам рекомендуют быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Важно помнить, что мошенники могут использовать различные методы для обмана, включая подмену информации и создание ложных ситуаций.

Для предотвращения возможных неприятностей специалисты советуют проверять информацию, не открывать подозрительные письма и не сообщать личные данные незнакомым лицам.