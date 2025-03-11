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Питерец.ру » Общество » Осторожно, мошенники: преступники выдают себя за сотрудников ПФР

Осторожно, мошенники: преступники выдают себя за сотрудников ПФР

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
Берегите свои деньги и личные данные: не верьте телефонным звонкам от неизвестных, представляющихся сотрудниками Пенсионного фонда

«Питерец.ру» сообщает, что в последнее время участились случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники пытаются обмануть людей, представляясь работниками ПФ. Они призывают подтвердить данные или сделать перевод на «безопасный» счет, после чего мошенники завладевают средствами своих жертв.

Чтобы не стать жертвой подобного обмана, необходимо быть осторожным и внимательным. Никогда не сообщайте личные данные и пароли, полученные по телефону или в сообщениях.

Если вам позвонили и представились сотрудником Пенсионного фонда, попросите его перезвонить позже, но уже с официального номера организации. Также можно самостоятельно проверить информацию о себе на сайте Пенсионного фонда России. Помните, что настоящие сотрудники Пенсионного фонда никогда не просят перевести деньги или предоставить личные сведения по телефону.

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