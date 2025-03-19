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Питерец.ру » Общество » Более 500 попыток мошенничества предотвращено в СЗФО: борьба с преступностью продолжается

Более 500 попыток мошенничества предотвращено в СЗФО: борьба с преступностью продолжается

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
klops.ru
В Северо-Западном федеральном округе активно борются с мошенничеством: за год удалось предотвратить множество попыток обмана граждан и организаций

«Питерец.ру» сообщает, что за год в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) предотвращено более 500 попыток мошенничества на общую сумму свыше 11 млрд. руб. Правоохранительные органы региона активно работают над защитой граждан и бизнеса от преступных посягательств.

Усилия сотрудников направлены на выявление и пресечение схем обмана, в том числе в сфере информационных технологий. Благодаря оперативным действиям удалось минимизировать финансовые потери граждан и организаций. Работа по предотвращению мошенничества продолжается. Жителям СЗФО напоминают о необходимости быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

Особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям, направленным на повышение осведомленности граждан о наиболее распространенных схемах обмана. Правоохранители рекомендуют проверять информацию о компаниях и лицах, предлагающих товары или услуги, а также не сообщать личные данные незнакомцам.

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