Осторожно, мошенники! Новая схема с авиабилетами

«Питерец.ру» сообщает, что сотрудники правоохранительных органов предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с продажей авиабилетов. Злоумышленники предлагают купить эти билеты по сниженной цене, выдавая себя за представителей авиакомпании. По информации, полученной от пресс-службы ГУ МВД по СПб и Ленобласти, пострадавшие узнают об обмане уже перед вылетом.

Мошенники связываются с потенциальными жертвами через социальные сети и просят предоставить личные данные для оформления бронирования. Затем они проводят манипуляции с адресом веб-ресурса, на который отправляли ссылку жертвам.

В полиции подчеркнули, что работники авиакомпаний никогда не связываются с пассажирами по своей инициативе с подобными предложениями. Так что гражданам необходимо сохранять бдительность, чтобы не попадаться на уловки мошенников.