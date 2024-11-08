Предупредили о мошенничестве во время распродаж

Мошенники не дремлют и постоянно придумывают различные способы наживы на обычных гражданах. В частности, злоумышленники активизируются в период «черной пятницы».

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты Госдумы предупредили граждан о схемах обмана, которые применяют мошенники во время активных распродаж. Аферисты часто создают фейковые интернет-магазины, заманивая клиентов сверхнизкими ценами и поддельными купонами.

Мошенники имитируют площадки популярных брендов, предлагая продажи их товаров. Покупатели клюют на подобные уловки и оформляют заказы. Однако через некоторое время сайт исчезает, а товар так и не поступает клиенту.

Существуют и другие схемы обмана, поэтому гражданам нужно быть особенно бдительными и доверять только проверенным продавцам.