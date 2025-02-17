ента новостей

11:41
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на улице Композиторов
11:19
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера из Ломоносова
11:11
На Искровском проспекте ограбили табачную лавку
11:03
В Петербурге ищут налетчика на цветочный магазин на улице Композиторов
10:31
В центре Петербурга ранее судимая женщина ударила ножом сотрудницу магазина при попытке кражи товара
10:04
По меньшей мере 18 человек погибли в давке на железнодорожном вокзале Нью-Дели
09:33
Петербуржцев предупредили о рассылке мошеннических писем со штрафами
09:22
В Петербурге появится упрощенная схема поступления в колледж
08:29
СПб уступил Москве по качеству жизни
08:16
В СПб начали спасать белок
23:18
Петербуржец Пётр Гуменник стал победителем финала Гран-при России в Красноярске, Евгений Семененко – третий, Владислав Дикиджи – четвёртый
01:23
Во Всеволожском районе лоб в лоб столкнулись иномарка и автобус. Погиб водитель легковушки
01:12
Баскетбольный «Зенит» одержал важнейшую победу над УНИКСом в матче регулярного первенства Единой Лиги ВТБ: Бэйкон набрал 30 очков
00:38
Петербургская фигуристка Анна Фролова занимает четвёртое место после исполнения короткой программы на Гран-При России в Красноярске, Ксения Гущина – шестая
22:43
Фиаско СКА в Нижнекамске: «Нефтехимик» победил команду Романа Ротенберга со счётом 4:3 в матче с тремя дублями
17:49
В Ленобласти произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей
13:47
В СПб упрощают процесс получения визы в Японию
13:25
Жительница СПб обманула более сотни россиян на 12 млн. рублей
12:23
В Петербурге школьники создали монументальную картину памяти участников ВОВ
12:17
Мошенники придумали новый способ кражи денег при помощи Telegram
11:31
Пенсионерка из Соснового Бора перевела мошенникам более 14 млн рублей
11:22
В Петербурге представитель кочевого народа похитил «iPhone» и перевел себе деньги через мобильный банк
09:57
Каждый второй петербуржец сталкивался со служебным романом
09:21
В СПб готовятся к запуску зимних поездок по Неве на воздушной подушке
01:23
Петербургские фигуристы Гуменник, Семененко, Дикиджи и Лутфуллин расположились на 2–5 местах после исполнения короткой программы в Финале Гран-При России в Красноярске, лидер – Кондратюк
22:15
«Динамо-ЛО» из Ленобласти на тай-брейке пересилило красноярский «Енисей» в очередном туре волейбольной Суперлиги, у Семёна Дмитриева – 22 очка
21:01
В Петербурге стартовало первенство России по легкой атлетике в помещении
18:26
Милонов против Дня влюбленных
18:06
В СПб могут начать штрафовать за борщевик
15:26
В центре Петербурга в ДТП троллейбуса со снегоуборочной техникой пострадал несовершеннолетний пассажир троллейбуса
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Петербуржцев предупредили о рассылке мошеннических писем со штрафами

Петербуржцев предупредили о рассылке мошеннических писем со штрафами

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
В Северной столице предупредили о мошеннической схеме, которая может затронуть многих россиян

«Питерец.ру» сообщает, что жителей СПб и других городов предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники рассылают письма, в которых сообщают о якобы наложенных на граждан штрафах за различные нарушения.

Причем иногда указывается реальная сумма задолженности. При этом гражданину угрожают штрафами и даже арестом имущества, если он не оплатит долг. Предлагается перейти по ссылке или отсканировать QR-код.

Специалисты советуют не реагировать на подобные сообщения и не переходить по ссылкам, указанным в них. Также рекомендуется обратиться в соответствующие органы, чтобы проверить достоверность полученной информации.

Важно помнить, что мошенники постоянно совершенствуют свои методы и становятся всё более изобретательными. Поэтому необходимо быть внимательным и осторожным, чтобы не стать жертвой их действий.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

31-03-2023, 08:30
Мошенники притворились налоговиками
8-11-2024, 09:54
Предупредили о мошенничестве во время распродаж
6-12-2023, 13:13
В преддверии новогодних праздников мошенники придумали новую схему обмана
6-12-2023, 10:50
Пенсионерка из Сертолово перевела телефонным мошенникам 840 тысяч рублей
21-12-2023, 09:38
В Петербурге 92-летний пенсионер передал телефонным аферистам 5 млн рублей
29-09-2023, 10:07
Россияне стали получать мошеннические письма якобы от ФССП

Происшествия на дорогах

Вчера, 01:23
Во Всеволожском районе лоб в лоб столкнулись иномарка и автобус. Погиб водитель легковушки
15-02-2025, 17:49
В Ленобласти произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей
14-02-2025, 15:26
В центре Петербурга в ДТП троллейбуса со снегоуборочной техникой пострадал несовершеннолетний пассажир троллейбуса
14-02-2025, 13:15
В Ленобласти столкнулись лесовоз с автобусом. Один человек погиб и двое пострадали
Наверх