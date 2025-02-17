Петербуржцев предупредили о рассылке мошеннических писем со штрафами

«Питерец.ру» сообщает, что жителей СПб и других городов предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники рассылают письма, в которых сообщают о якобы наложенных на граждан штрафах за различные нарушения.

Причем иногда указывается реальная сумма задолженности. При этом гражданину угрожают штрафами и даже арестом имущества, если он не оплатит долг. Предлагается перейти по ссылке или отсканировать QR-код.

Специалисты советуют не реагировать на подобные сообщения и не переходить по ссылкам, указанным в них. Также рекомендуется обратиться в соответствующие органы, чтобы проверить достоверность полученной информации.

Важно помнить, что мошенники постоянно совершенствуют свои методы и становятся всё более изобретательными. Поэтому необходимо быть внимательным и осторожным, чтобы не стать жертвой их действий.