Госавтоинспекция МВД России отмечает 89 лет со дня образования

3 июля 1936 года – дата, навсегда вписанная в историю российской системы обеспечения безопасности дорожного движения. Именно в этот день Совет Народных Комиссаров СССР своим постановлением № 1182 утвердил Положение о Государственной автомобильной инспекции (ГАИ), ныне известной как Госавтоинспекция (ГИБДД). Это событие положило начало систематической организации контроля за автомобильным транспортом в стране, в то время переживавшей стремительный рост автомобилизации. ГАИ вошла в структуру Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД, что подчеркивало её тесную связь с правоохранительными органами и важность поддержания общественного порядка на дорогах. В первые годы своего существования ГАИ сосредоточилась на регулировании дорожного движения, контроле за соблюдением правил эксплуатации автомобилей и борьбе с нарушениями. В то время автомобильный парк был относительно невелик, и задачи, стоящие перед инспекторами, отличались от современных.

Начало Великой Отечественной войны коренным образом изменило деятельность Госавтоинспекции. Служба перешла на военный лад, многие сотрудники отправились на фронт, пополнив ряды Красной Армии, войск НКВД и партизанских отрядов. Их профессионализм и преданность долгу оказались не менее важны на полях сражений, чем на дорогах. Однако, даже в условиях войны, роль ГАИ оставалась критичной для обеспечения жизнедеятельности страны. Наиболее ярким примером мужества и самоотверженности инспекторов стал период существования «Дороги жизни» в блокадном Ленинграде. С ноября 1941 по март 1943 года эта ледяная трасса стала единственной артерией, связывающей город с внешним миром. Под непрерывным огнём врага, в условиях суровой зимы и постоянной угрозы для жизни, сотрудники милиции обеспечивали бесперебойное движение эвакуационных колонн и доставку продовольствия и боеприпасов. Их профессионализм и несокрушимая стойкость спасали тысячи жизней, являясь символом мужества и преданности своему долгу.

Послевоенный период ознаменовался ускоренным ростом автомобильного парка СССР. ГАИ сталкивалась с новыми вызовами, связанными с увеличением интенсивности дорожного движения и усложнением дорожной инфраструктуры. Постепенно изменялись методы работы, вводилась новая техника и оборудование. Развитие технологий повлияло на подходы к контролю за безопасностью дорожного движения. Появились новые виды нарушений, требующие специфических методов предупреждения и пресечения.

В современной России Госавтоинспекция представляет собой современную, высокотехнологичную структуру, оснащенную передовыми средствами контроля и связи. Более 90 400 сотрудников ежедневно работают над обеспечением безопасности на дорогах, применяя комплексный подход, основанный на профилактике, образовании и строгом контроле за соблюдением правил дорожного движения. Более 20 лет в стране реализуется комплексная стратегия по поэтапному снижению смертности на дорогах. В рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», входящего в национальный проект «Безопасные качественные дороги», были предприняты целенаправленные меры, приведшие к значительному снижению числа погибших в ДТП – на 20%. Эта цифра – результат тщательной работы множества специалистов, инженеров, сотрудников ГИБДД и других структур. Это доказательство эффективности системного подхода к проблеме безопасности дорожного движения. Современная Госавтоинспекция – это не просто служба контроля, а сложная система, стремящаяся к созданию безопасной и комфортной дорожной среды для всех участников дорожного движения. Её деятельность основана не только на наказании, но и на пропаганде безопасности, образовании и профилактике дорожно-транспортных происшествий.