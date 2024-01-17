В Музее мостов стартует выставочный проект «Ленинград в блокаде. Мосты. Дороги. Жизнь»

18 января в Музее мостов Санкт-Петербурга откроется выставка «Ленинград в блокаде. Мосты. Дороги. Жизнь», посвященная подвигу ленинградских мостовиков в годы Великой Отечественной войны. Проект организован при поддержке сотрудников СПб ГБУ «Мостотрест».

В годы блокады Ленинград был окружен вражескими войсками. Город находился в условиях тяжелого окружения и обстрелов. В этих условиях мосты играли важнейшую роль в обеспечении жизнедеятельности города. Они позволяли поддерживать связь между различными районами города, а также доставляли продовольствие, боеприпасы и другие необходимые грузы.

Сотрудники «Ленмосттреста» героически трудились в блокадных условиях. Они ремонтировали поврежденные мосты, восстанавливали разрушенные переправы и обеспечивали их бесперебойную работу. Особое место на выставке занимает история строительства легендарной «Дороги Победы».

В январе 1943 года, сразу после прорыва блокады, мостовики вместе с железнодорожниками в тяжелейших прифронтовых условиях и в кратчайшие сроки построили новую дорогу, которая связала Ленинград с остальной страной. Эта дорога сыграла решающую роль в спасении города.

На выставке будут представлены фотографии, документы, а также макеты мостов, построенных в годы войны. Экспозиция будет интересна не только специалистам, но и всем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны.

Выставка продлится с 18 января по 30 июня 2024 года.

Музей мостов расположен в Санкт-Петербурге по адресу: Мучной переулок, 2.