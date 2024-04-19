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Питерец.ру » Общество » В Петербурге состоится открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти»

В Петербурге состоится открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
20 апреля в Санкт-Петербурге состоится открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти».

20 апреля в Санкт-Петербурге состоится открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти». В этом году акция приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Представители поисковых отрядов города соберутся в этот день, чтобы почтить память Героев и возложить траурный венок и цветы к мемориалу Жертвам блокады Ленинграда в Московском Парке Победы. Церемония состоится в 13:00.

Торжественное открытие начнется в 14:00 в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история». Почетными гостями мероприятия станут члены Правительства Санкт-Петербурга, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Следственного Комитета Российской Федерации. Участники церемонии открытия посмотрят короткий видеоролик о поисковом движении России и увидят яркие выступления творческих коллективов города.

В рамках церемонии состоится награждение активных представителей поискового движения Санкт-Петербурга и презентация фотовыставки, посвященной работе поисковых отрядов. Онлайн-трансляция пройдет в сообществе ВКонтакте Поискового движения России https://vk.com/rfpoisk.

Справочно: Акция «Вахта Памяти» проходит каждый год и объединяет тысячи поисковиков со всей России и стран зарубежья. В рамках акции организуются поисковые экспедиции на местах боев Великой Отечественной войны, торжественные церемонии и церемонии захоронения воинов, найденных поисковиками, патриотические акции, связанные с увековечением памяти погибших советских солдат и офицеров.

На начало 2024 года в Центре «Дзержинец» состоят на учете 49 поисковых отрядов (809 человек). Поисковые работы ведутся на местах сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и Советско-финляндской войны, на территории Красносельского, Курортного, Колпинского, Московского, Пушкинского районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Всего в 2023 году на территории Санкт-Петербурга поисковыми отрядами были обнаружены останки 59 воинов Рабоче-крестьянской Красной армии. Установлены имена 4 воинов. В Колпинском районе поисковыми отрядами «Рейд», «Горячий снег», «Ингрия» и поисковым объединением «Святой Георгий» обнаружены останки 24 воинов РККА. Благодаря солдатским смертным медальонам были установлены два имени:

- красноармеец Степанов Василий Трофимович, 1906 года рождения, уроженец Башкирской АССР, пропал без вести в ноябре 1941 года. Обнаружен поисковым отрядом «Рейд» в сентябре 2023 года.

- красноармеец Борисенков Иван Егорович, 1915 года рождения, уроженец Смоленской области, пропал без вести 29 ноября 1941 года. Обнаружен поисковым отрядом «Горячий снег» в мае 2023 года.

Поисковые отряды передали семьям личные вещи погибших защитников Отечества. На территории Пушкинского района Санкт-Петербурга в результате проведения Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2023» были обнаружены поисковыми отрядами «Высота», «Атака» и поисковым объединением «Пулковские высоты» останки 25 защитников Отечества. Благодаря солдатскому смертному медальону было установлено имя одного бойца:

- красноармеец Дюбко Александр Сергеевич, 1918 года рождения, уроженец Украинской ССР, Черниговской области, Гремячинского района, села Гремяч, пропал без вести 5 декабря 1941 года.

В 2023 году на территории Санкт-Петербурга состоялись три торжественно-траурные церемонии захоронения воинов Рабоче-крестьянской Красной Армии. Найденные останки бойцов с почестями захоронили на воинских кладбищах:

1) 20 июля 2023 г. на воинском участке кладбища Старо-Паново.

2) 20 октября 2023 г. на воинском кладбище «Корчмино».

3) 17 ноября 2023 г. на воинском кладбище «Кондакопшино».

Источник: Центр «Дзержинец»
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