В Петербурге полицейские поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

В преддверии 76-го Дня Победы по уже сложившейся традиции ГУ МВД России поздравило ветеранов Великой Отечественной войны с этой великой датой. Ввиду преклонного возраста участников боевых действий сотрудники петербургского Главка подготовили для своих пожилых коллег выездные поздравления.

Сначала сотрудники ГУ МВД России вместе с оркестром приехали к дому Филатова Василия Васильевича - 91-летнего майора милиции в отставке, на протяжении нескольких лет служившего старшим инспектором в Штабе ГУВД Леноблисполкома. В военные годы он принимал активное участие в обороне Ленинграда, хотя на тот момент ему было всего 11 лет. Во время бомбежек он дежурил на крышах и тушил зажигательные бомбы. Василий Васильевич награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».

В этот же день полицейские Петербурга навестили еще одного ветерана органов внутренних дел, 93-летнего жителя Выборга, капитана милиции в отставке. Сорокин Николай Иванович в 1970-е годы проходил службу в должности участкового инспектора в Лужском районе Ленобласти. В военные годы Николай Иванович в рядах морской пехоты стал участником нескольких сражений. Был награжден Орденом Отечественной войны и удостоен множества медалей, среди которых: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

Впереди у петербургских полицейских запланирован еще ряд подобных поздравлений для ветеранов