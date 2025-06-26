На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на участке КАД в районе пересечения с Пулковским шоссе в связи с проведением дорожных работ.

В период с 29 июня по 2 июля на транспортной развязке будут частично перекрыты первая и вторая полосы движения для замены опорных элементов деформационного шва. По третьей и четвёртой полосам будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч, как сообщил Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Организация работ осуществляется согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и систему световой сигнализации.

Ремонт деформационного шва будет проводиться на 68 километре внутреннего кольца КАД в непрерывном режиме, с организацией двух рабочих смен. Информация о перекрытии полос будет отображаться на электронных табло и знаках автоматизированной системы управления дорожным движением КАД, уточнил Пузыревский.