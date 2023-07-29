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Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с Пулковским шоссе и ЗСД перекроют две полосы движения

На КАД между развязками с Пулковским шоссе и ЗСД перекроют две полосы движения

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Опубликовал: Вадик Котов
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На внутреннем кольце КАД между развязками с Пулковским шоссе и ЗСД перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на автомобильной дорогое общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с Пулковским шоссе и транспортной развязкой в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по локальной замене напыляемой гидроизоляции в период с 8 по 28 августа будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы, а по третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). 

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. 

«Работы будут производиться на 70 километре внутреннего кольца КАД, в круглосуточном режиме, в три смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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