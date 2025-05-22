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На КАД между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На внутреннем кольце КАД между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения

В связи с проведением ремонтных мероприятий на участке Кольцевой автодороги (КАД), расположенном между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе, будет частично ограничено движение транспорта, о чем информирует ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В период с 29 мая по 9 июня, в связи с работами по устранению дефектов дорожного полотна, первая и вторая полосы будут закрыты для проезда. На третьей и четвертой полосах вводится ограничение скорости до 50 км/ч, о чем сообщил Илья Пузыревский, глава территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Указанные работы осуществляются согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация.

Информация о перекрытии полос будет отображаться на электронных табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Работы будут проводиться круглосуточно, в две смены, на участке внутреннего кольца КАД с 28 по 40 километр. Основной задачей является устранение колейности на второй полосе. Возможно внесение корректировок в сроки проведения работ в зависимости от погодных условий, как уточнил Пузыревский.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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