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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд

На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 68 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд № 8.

«В связи с производством работ по замене деформационного шва в период с 29 июня по 16 июля будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД в Санкт-Петербург, на Пулковское шоссе в сторону станции метро Московская» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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