На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют две полосы

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с производством дорожных работ на 18-ом километре КАД, на транспортной развязке на пересечении с Выборгским шоссе будут перекрыты две полосы движения.
На данном участке дороги всего шесть полос для движения, по три полосы в каждом направлении.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Информацию о перекрытии полос будут выводить на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.
Генеральный подрядчик: АО «ВАД».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.