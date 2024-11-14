На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют две полосы

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с производством дорожных работ на 18-ом километре КАД, на транспортной развязке на пересечении с Выборгским шоссе будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по монтажу карнизных блоков путепровода в период с 16 по 18 ноября будут перекрыты для движения автомобильного транспорта вторая и третья полосы на внешнем кольце КАД, а в период с 18 по 20 ноября на внутреннем кольце КАД. По одной оставшейся свободной для движения полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На данном участке дороги всего шесть полос для движения, по три полосы в каждом направлении.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Данные работы будут производиться в рамках реконструкции северного участка КАД» - добавил Пузыревский.

Информацию о перекрытии полос будут выводить на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.