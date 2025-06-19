На ПМЭФ-2025 обсудили будущее Петербурга

«Питерец.ру» сообщает, что на ПМЭФ-2025 были представлены 10 стратегических приоритетов развития Санкт-Петербурга на ближайшие 5 лет. Эти направления нацелены на улучшение качества жизни горожан и совершенствование городской инфраструктуры.

Среди ключевых приоритетов – развитие транспортной системы, улучшение экологической ситуации, поддержка инноваций и технологического предпринимательства, а также создание новых рабочих мест. Кроме того, планируется активное развитие социальной сферы и культуры.

Представители городских властей подчеркнули, что реализация этих приоритетов позволит Санкт-Петербургу укрепить свои позиции как одного из ведущих культурных и экономических центров России. Ожидается, что представленные направления станут основой для разработки конкретных программ и проектов, направленных на достижение поставленных целей.