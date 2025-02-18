Ключевые показатели в СПб уверенно растут

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге продолжается устойчивое развитие ключевых показателей, что свидетельствует о стабильном экономическом росте и повышении качества жизни горожан. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

По словам главы города, все основные индикаторы демонстрируют положительную динамику. Особое внимание уделяется развитию социальной сферы, инфраструктуры, а также поддержке предпринимательства и инноваций. Например, в прошлом году доход бюджета превысил 1,346 трлн. руб., в текущем году он должен оказаться выше 1,5 трлн. руб.

Александр Беглов подчеркнул, что власти города продолжат реализацию масштабных проектов, направленных на улучшение городской среды и повышение благосостояния петербуржцев. Губернатор выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии Северной столицы.