ента новостей

08:09
СПб в рейтинге бюджетных городов для отдыха
07:55
Прокуратура изучит Войтоловку
07:40
В Ленобласти легализуют гостевые дома
07:28
Рекорд в животноводстве Ленобласти
00:37
Победителями «Ролан Гаррос – 2025» в одиночном разряде стали Карлос Алькарас и Кори Гауфф, в мужском парном разряде победили ветераны, а Сара Эррани выиграла и пару, и микст
00:17
Смена тренерского штаба в петербургском хоккейном «Динамо»: вместо Игоря Гришина главным тренером стал Игорь Ефимов.
16:51
На КАД между развязками с ММПК «Бронка» и Ораниенбаумским проспектом перекроют одну полосу
16:47
На трассе «Кола» в ДТП с бензовозом погиб водитель «Лады»
14:39
В Ленобласти поймали «гадалку», обманувшую пенсинерку в Колпино
14:27
Полицейские Ленобласти задержали двоих студентов, работавших на мошенников
08:52
Запретят стоянки на велодорожках?
08:40
Апраксин двор: борьба с незаконными постройками почти завершена
08:29
Задолжал огромную сумму за газ и решил пойти ва-банк
08:16
Вырос спрос на каршеринг в СПб и Ленобласти
00:34
Ведя 13 очков, баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА пятый матч финала Единой Лиги ВТБ со счётом 84:89
18:57
На КАД в массовом ДТП с грузовиком плстрадали три человека
16:13
В УК РФ может появиться наказание за DDoS-атаки
16:02
Выделят субсидии для негосударственных театров СПб
14:49
Новый главный тренер СКА Игорь Ларионов проводит первую пресс-конференцию, а Роман Ротенберг может возглавить подмосковный «Витязь»
12:54
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
12:51
В Сосновом Бору столкнулись две школьницы на электросамокатах
12:48
В Тосно «Лада Гранта» сбила 14-летнего подростка
12:45
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге частного дома в Новом Учхозе
12:40
В Ленобласти ищут стрелка по окнам ангара в Виллози
12:38
На улице Антонова-Овсеенко задержали двоих налетчиков на сетевой магазин
12:27
На КАД между развязками с Красносельским и Таллинским шоссе перекроют полосы движения и четыре съезда
12:17
Полицейские задержали подозреваемого в краже из квартиры на Русановской улице
11:55
На Светлановском проспекте неизвестные разрисовали граффити трамвай
11:49
Во Фрунзенском районе ищут «зацеперов», кинувших петарду в троллейбус
10:49
Губернатор СПб поздравил мусульман с Курбан-байрамом
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Рекорд в животноводстве Ленобласти

Рекорд в животноводстве Ленобласти

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
ССО
В Ленинградской области достигнут впечатляющий результат в сфере животноводства

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти зафиксирован впечатляющий результат в сфере молочного животноводства. Сегодня доярки научились работать «по-стахановски». За одну смену они могут доить до 600 коров, что является выдающимся результатом. Это стало возможным благодаря грамотной организации труда и высокому профессионализму сотрудников.

Достижение подчеркивает значительный прогресс в улучшении производственных показателей и эффективности работы животноводческих предприятий региона. Такие результаты способствуют укреплению позиций Ленинградской области как одного из ведущих аграрных регионов страны.

Применяемые передовые методы и технологии позволяют не только повышать производительность, но и обеспечивать высокое качество продукции. Это, в свою очередь, способствует росту доверия потребителей и расширению рынков сбыта.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-01-2025, 09:51
Ленобласть опередила СПб по приросту числа новых предприятий
24-12-2020, 12:34
В Ленобласти производители молока бьют рекорды
11-12-2023, 18:01
В Ленобласти птицефабрика «Синявинская» начала строительство нового птичника
28-02-2025, 12:40
Современные технологии в производстве ПВХ-труб: повышение эффективности и качества
13-02-2025, 10:28
В Ленобласти стали производит больше электроники
7-02-2025, 08:05
В Ленобласти эффективно решают проблему обманутых дольщиков

Происшествия на дорогах

Вчера, 16:47
На трассе «Кола» в ДТП с бензовозом погиб водитель «Лады»
6-06-2025, 18:57
На КАД в массовом ДТП с грузовиком плстрадали три человека
6-06-2025, 12:54
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
6-06-2025, 12:48
В Тосно «Лада Гранта» сбила 14-летнего подростка
Наверх