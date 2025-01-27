Ленобласть опередила СПб по приросту числа новых предприятий

«Питерец.ру» сообщает, что Ленобласть продемонстрировала впечатляющий рост в сфере предпринимательства, опередив своего соседа, СПб, по годовому приросту числа новых предприятий – таковых было открыто 913. Этот успех свидетельствует о привлекательности региона для инвесторов и грамотной экономической стратегии, реализуемой властями.

По последним данным, Ленобласть продемонстрировала значительный прирост в количестве новых предприятий за последний год. Это достижение подчеркивает благоприятный инвестиционный климат и эффективность мер, направленных на поддержку бизнеса.

В сравнении с Петербургом, который также активно развивает предпринимательство, Ленобласть показала более впечатляющие результаты. Это говорит о том, что регион создает условия, привлекательные для инвесторов и предпринимателей.