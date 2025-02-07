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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти эффективно решают проблему обманутых дольщиков

В Ленобласти эффективно решают проблему обманутых дольщиков

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Ленобласть вошла в число лидеров по восстановлению прав дольщиков

«Питерец.ру» сообщает, что Ленинградская область продемонстрировала впечатляющие результаты в решении проблемы обманутых дольщиков. Регион занял одну из лидирующих позиций в стране по восстановлению прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Благодаря усилиям региональных властей и поддержке федерального центра, в области удалось успешно завершить ряд проблемных объектов и обеспечить жильем тысячи семей. Это стало возможным благодаря комплексному подходу к решению проблемы, который включал в себя как поиск инвесторов для завершения строительства, так и выплату компенсаций пострадавшим гражданам.

Такие результаты позволяют говорить о том, что проблема обманутых дольщиков в Ленобласти постепенно решается. Это вселяет надежду в тех, кто еще ожидает решения своих жилищных вопросов.

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