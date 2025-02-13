В Ленобласти стали производит больше электроники

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти зафиксирован резкий рост производства компьютерной техники, электронных устройств и оптических изделий. По имеющимся данным, он составил примерно 25%.

В областном комитете по промышленной политике, инновациям и торговле отметили, что за последние годы в Ленобласти открылись новые предприятия, специализирующиеся на выпуске электроники. Это и позволило значительно увеличить объемы производства. Сегодня в области работают более 20 таких производителей, которые выпускают широкий спектр продукции – от обычной бытовой техники до высокотехнологичных компонентов.

Рост производства компьютеров и электроники в Ленобласти способствует развитию высокотехнологичных отраслей промышленности и укреплению позиций региона на рынке. Ожидается, что в ближайшее время эта тенденция будет сохраняться.