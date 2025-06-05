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Питерец.ру » Общество » Кто получил 100 баллов на ЕГЭ?

Кто получил 100 баллов на ЕГЭ?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
ЕГЭ на 100 баллов: выдающиеся результаты в СПб

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге подвели итоги ЕГЭ, и стало известно о выпускниках, которые сдали экзамен на 100 баллов. Согласно официальным данным, таковых оказалось 236 человек.

Они продемонстрировали выдающиеся знания и получили максимальный балл по одному или нескольким предметам. Их достижения — результат напряженной работы и целеустремленности.

Эти результаты подтверждают высокий уровень подготовки петербургских школьников и эффективность образовательной системы города. Они также являются стимулом для других учеников стремиться к высоким достижениям. Администрация образовательных учреждений и педагоги гордятся успехами своих подопечных и уверены, что эти результаты — лишь начало для будущих побед.

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