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Биатлонисты из Петербурга завоевали золото на первенствах СЗФО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Петербургские биатлонисты успешно выступили на первенствах Северо-Западного федерального округа

Первенства Северо-Западного федерального округа по биатлону среди юношей и девушек 13-14, 15-16 и 17-18 лет завершились в двух регионах: в Сыктывкаре, столице Республики Коми, известной своими суровыми, но живописными зимними пейзажами,  и на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово» в Ленинградской области,  прекрасно оборудованного для проведения соревнований такого уровня.  Соревнования продемонстрировали высокий уровень подготовки юных спортсменов Северо-Запада.  Результаты петербургских биатлонистов особенно впечатляют,  подтверждая  эффективность  системы подготовки в городе на Неве.

В возрастной группе 15-16 лет  сияли настоящие звёзды. Мария Ягубцова и Влад Соловьев  не только завоевали золото на индивидуальных гонках, показав  выдающуюся точность стрельбы и отличную физическую подготовку,  но и продемонстрировали  тактическую зрелость, умело распределяя силы на протяжении всей дистанции.  Серебро и бронзу в этой же категории завоевали Дарья Арефьева и Илья Алексеев,  также проявившие  завидное  упорство и  волевые качества.  Стоит отметить, что  соревнования в этой возрастной группе отличались  особенно  высокой  конкуренцией,  что  делает  достижения  петербургских  спортсменов  еще более  значительными.

В старшей группе (17-18 лет), где  конкуренция достигла своего пика, отличились  Карина Иштуганова, Анастасия Сухоткина и Дмитрий Дубов.

Эстафетные гонки  добавили  соревнованиям  еще  большей  динамики и  непредсказуемости.  Командная  работа,  требующая  синхронности  действий и  взаимовыручки,  стала  ключевым  фактором  успеха.  Петербургские команды показали  отличный  результат,  завоевав  золото  среди  девушек 15-16 лет и юношей 17-18 лет.  Победа  в  эстафетах  –  это  триумф  командного  духа,  взаимопонимания  и  слаженной работы,  где  каждый  участник  внес  свой  вклад  в  общую  победу.  Этот  успех  демонстрирует  не  только  высокий  индивидуальный  уровень  спортсменов, но и  эффективность  системы  командной  подготовки  в  Санкт-Петербурге.  В целом, первенства СЗФО по биатлону показали высокий уровень подготовки молодых спортсменов региона и  открыли  новые имена в  российском биатлоне.

Источник: Комитет по спорту
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