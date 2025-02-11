Биатлонисты из Петербурга завоевали золото на первенствах СЗФО

Первенства Северо-Западного федерального округа по биатлону среди юношей и девушек 13-14, 15-16 и 17-18 лет завершились в двух регионах: в Сыктывкаре, столице Республики Коми, известной своими суровыми, но живописными зимними пейзажами, и на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово» в Ленинградской области, прекрасно оборудованного для проведения соревнований такого уровня. Соревнования продемонстрировали высокий уровень подготовки юных спортсменов Северо-Запада. Результаты петербургских биатлонистов особенно впечатляют, подтверждая эффективность системы подготовки в городе на Неве.

В возрастной группе 15-16 лет сияли настоящие звёзды. Мария Ягубцова и Влад Соловьев не только завоевали золото на индивидуальных гонках, показав выдающуюся точность стрельбы и отличную физическую подготовку, но и продемонстрировали тактическую зрелость, умело распределяя силы на протяжении всей дистанции. Серебро и бронзу в этой же категории завоевали Дарья Арефьева и Илья Алексеев, также проявившие завидное упорство и волевые качества. Стоит отметить, что соревнования в этой возрастной группе отличались особенно высокой конкуренцией, что делает достижения петербургских спортсменов еще более значительными.

В старшей группе (17-18 лет), где конкуренция достигла своего пика, отличились Карина Иштуганова, Анастасия Сухоткина и Дмитрий Дубов.

Эстафетные гонки добавили соревнованиям еще большей динамики и непредсказуемости. Командная работа, требующая синхронности действий и взаимовыручки, стала ключевым фактором успеха. Петербургские команды показали отличный результат, завоевав золото среди девушек 15-16 лет и юношей 17-18 лет. Победа в эстафетах – это триумф командного духа, взаимопонимания и слаженной работы, где каждый участник внес свой вклад в общую победу. Этот успех демонстрирует не только высокий индивидуальный уровень спортсменов, но и эффективность системы командной подготовки в Санкт-Петербурге. В целом, первенства СЗФО по биатлону показали высокий уровень подготовки молодых спортсменов региона и открыли новые имена в российском биатлоне.