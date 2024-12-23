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Питерец.ру » Общество » СПб стал вторым в рейтинге регионов

СПб стал вторым в рейтинге регионов

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Петербург попал в число лидеров, но уступил пальму первенства Москве

«Питерец.ру» сообщает, что в рейтинге регионов за 2024 год лидером стала Москва, набравшая почти 86,5 баллов. Далее идет СПб с показателем 83,3 балла. При подсчетах учитывалось несколько критериев: уровень жизни и благосостояния населения, технологический прогресс, ЗОЖ и другое.  

Тройку лидеров замкнула МО, набравшая почти 78 баллов. В топ-5 регионов также вошли Татарстан и ХМАО с результатами 74 и 68,9 баллов. Ленобласть набрала 60,1 балла и оказалась лишь 17-й. 

Наилучшую динамику показали Орловская и Тверская обл., а также Коми и Ивановская обл., которые смогли подняться на 5-6 позиций. Худшие результаты зафиксированы в ЕАО (28,4 балла), Тыве и Ингушетии – 28,4, 25,7 и 25 баллов. 

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