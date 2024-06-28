С математикой и физикой стало намного лучше

Критика системы ЕГЭ продолжается на протяжении многих лет. Однако эти экзамены пока еще никто не отменил, поэтому школьникам приходится серьезно готовиться к выпускным школьным испытаниям.

«Питерец.ру» сообщает, что в школах Северной столицы заметно улучшились результаты ЕГЭ по физике и математике. Стало известно, что число ребят, получивших максимальный балл по физике, увеличилось в 7 раз. Что касается профильной математики, то ее на 100 баллов сдали 97 человек. Это примерно в 4 раза больше, чем в прошлом году.

Так что виден серьезный прогресс в учебе, по крайней мере, по точным наукам. При этом большая часть отличников не является выпускниками школ с физико-математическим уклоном – ребята окончили обычные учебные заведения.