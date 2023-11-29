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Питерец.ру » Общество » В Мариинском дворце поздравили победителей международных олимпиад для школьников

В Мариинском дворце поздравили победителей международных олимпиад для школьников

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Александр Бельский поздравил победителей международных олимпиад для школьников

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский принял участие в церемонии вручения премий победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам. Мероприятие проходило в Мариинском дворце, где собрались депутаты, руководители образовательных учреждений и педагоги, а также ученики и их родители.

В своем выступлении Александр Бельский отметил, что премия вручается уже несколько десятков лет и является признанием успехов и достижений молодежи, которая представляет город на международной арене. В этом году награды получили 9 человек, которые принесли домой 14 медалей. Особенно впечатляющий результат показала Алиса Волкова, ученица Президентского физико-математического лицея 239, которая одержала победу в трех международных математических состязаниях.

Председатель Законодательного Собрания выразил благодарность преподавателям и родителям, которые помогают молодому поколению достичь успехов в точных и гуманитарных науках. Он также подчеркнул, что высокий уровень образования в Санкт-Петербурге подтверждается достижениями школьников, их учителей и наставников.

В ходе церемонии каждому участнику были вручены сертификаты и Почетные грамоты от Председателя Законодательного Собрания. Педагоги и учителя также были отмечены благодарностями за свою работу. Премии петербургского парламента для призеров международных олимпиад были учреждены в 2015 году для поддержки и поощрения талантливой молодежи. Эти олимпиады проводятся ежегодно и включают такие предметы, как математика, химия, физика, биология, информатика, география и астрономия. Также существует естественно-научная олимпиада для юниоров. Они предоставляют возможность молодым ученым и ученикам проявить свои таланты и знания в различных областях науки. Такие мероприятия не только поощряют участников, но и способствуют развитию образования и науки в городе.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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