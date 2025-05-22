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Питерец.ру » Общество » Живого посчитали мертвым и заблокировали счета

Живого посчитали мертвым и заблокировали счета

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
unsplash
В Колпинском районе местному жителю заблокировали счета, посчитав его умершим

«Питерец.ру» сообщает, что житель Колпино столкнулся с блокировкой счетов. Выяснилось, что они были заблокированы по причине смерти. Именно это сообщили живому гражданину, когда попытался разобраться в ситуации.

Как стало известно, счета гражданина были заблокированы из-за ошибочных данных в системе. Оказалось, что в базе данных появилась информация о его смерти, хотя на самом деле он жив и здоров.

Пострадавший уже начал процесс восстановления доступа к своим финансам. Он обратился в соответствующие органы для выяснения обстоятельств произошедшего и исправления ошибки. Сейчас ситуация находится на контроле у соответствующих служб, которые работают над устранением проблемы и предотвращением подобных инцидентов в будущем.

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