Живого посчитали мертвым и заблокировали счета

«Питерец.ру» сообщает, что житель Колпино столкнулся с блокировкой счетов. Выяснилось, что они были заблокированы по причине смерти. Именно это сообщили живому гражданину, когда попытался разобраться в ситуации.

Как стало известно, счета гражданина были заблокированы из-за ошибочных данных в системе. Оказалось, что в базе данных появилась информация о его смерти, хотя на самом деле он жив и здоров.

Пострадавший уже начал процесс восстановления доступа к своим финансам. Он обратился в соответствующие органы для выяснения обстоятельств произошедшего и исправления ошибки. Сейчас ситуация находится на контроле у соответствующих служб, которые работают над устранением проблемы и предотвращением подобных инцидентов в будущем.