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Питерец.ру » Общество » От женщины требуют возращения маткапитала

От женщины требуют возращения маткапитала

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
sudyrf.info
Суд принял иск с требованием возвращения материнского капитала

«Питерец.ру» сообщает, что в суде Колпино приняли иск о возвращении маткапитала. Примечательно, что это первый случай, когда подобное исковое заявление принимается к производству. До этого никто не требовал возвращать маткапитал.

С иском обратилась прокуратура, которая требует от гражданки Елены Бартеневой вернуть 420 тыс. руб., которые она использовала не по назначению. По имеющимся данным, в 2020 году Бартенева внесли средства материнского капитала в качестве взноса за квартиру.

Эти деньги были вложены в жилье, находящееся на стадии проекта. Однако затем оказалось, что строительства не будет. Потому застройщик вернул петербурженке деньги. Эти средства перевели на карту мужа Бартеневой, поскольку ее счета были заблокированы.

Потом супруги обналичили эти деньги. Теперь прокуратура требует возврата, а также оплаты судебной пошлины. Посмотрим, чем закончится эта история.

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