Пожар в Петербурге унес жизни четырех человек

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня ночью, в одном из домов на 5-й Советской улице произошел трагический пожар, унесший жизни четырех человек, среди которых был и ребенок. Все они проживали в коммунальной трёхкомнатной квартире. Пожарные службы прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки, но, несмотря на их усилия, спасти всех пострадавших не удалось.

Сейчас ведется расследование, и прокуратура контролирует процесс, чтобы выяснить точную причину возгорания. На данный момент известно, что в результате пожара пятеро человек были эвакуированы из опасной зоны в бессознательном состоянии. Четверо из них находились в состоянии клинической смерти, и, к сожалению, врачи не смогли их спасти. Предварительная версия о причине смерти — отравление угарным газом и токсичными веществами, образующимися при горении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).