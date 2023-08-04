В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве на доверии

Вчера к полицейским Калининского района Петербурга обратился 84-летний мужчина с заявлением о том, что 29 июля ему на сотовый телефон позвонил неизвестный, сообщил, что его счета заблокированы и необходимо перевести денежные средства на сохранную ячейку.

Пожилой человек, следуя указаниям неизвестного, в отделении банка снял со своих счетов 1 192 000 рублей и через терминал банка перевел на продиктованный номер счета 180 000 рублей.

31 июля пенсионеру еще раз позвонил неизвестный мужчина и сказал, что нужно продолжить переводить деньги, а также о том, что пришлет сотрудницу банка, которой необходимо передать 882 000 рублей, что пенсионер и сделал.

1 августа он перевел еще 84 000 рублей на продиктованный номер счета. Материальный ущерб составил 1 146 000 рублей.

3 августа около 21 часа 00 минут полицейские возле дома 31 корпус 2 по улице Лени Голикова по подозрению в совершении указанного преступления задержали 32-летнюю неработающую женщину, явившуюся за деньгами.

Подозреваемую отпустили под обязательство о явке.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).