Петербурженка с улины Бадаева перевела мошенниками 14,9 млн рублей

Вчера днем, 12 декабря 2024 года около 14 часов 00 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 45-летней женщины, проживающей на улице Бадаева о том, что ей на телефон пришло сообщение о проверке на причастность к противоправной деятельности.

Позднее с ней связался «проверяющий» и сказал, что с ее карты, якобы, была совершена попытка перевода денег и взятия нескольких кредитов, которые были заблокированы. А для предотвращения данных действий в будущем необходимо снять со счета все денежные средства и положить на "безопасный" счет.

Поверив телефонным аферистам, женщина сняла со своего счета в банке 14 900 000 рублей и через банкомат перевела их на счет, указанный мошенниками.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).