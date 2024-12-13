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Питерец.ру » Происшествия » Петербурженка с улины Бадаева перевела мошенниками 14,9 млн рублей

Петербурженка с улины Бадаева перевела мошенниками 14,9 млн рублей

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские разыскивают причастных к обману  жительницы улицы Бадаева  на крупную сумму

Вчера днем, 12 декабря 2024 года около 14 часов 00 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 45-летней женщины, проживающей на улице Бадаева о том, что ей на телефон пришло сообщение о проверке на причастность к противоправной деятельности. 

Позднее с ней связался «проверяющий» и сказал, что с ее карты, якобы, была совершена попытка перевода денег и взятия нескольких кредитов, которые были заблокированы. А для предотвращения данных действий в будущем необходимо снять со счета все денежные средства и положить на "безопасный" счет. 

Поверив телефонным аферистам, женщина сняла со своего счета в банке 14 900 000 рублей и через банкомат перевела их на счет,  указанный мошенниками.  

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: ГУ МВД
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