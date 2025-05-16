Жители СПб остаются на нелюбимой работе из-за денег

«Петерец.ру» сообщает, что петербуржцы продолжают трудиться на нелюбимой работе – этому способствуют финансовые факторы. Согласно исследованиям, многие жители Санкт-Петербурга чувствуют неудовлетворенность от своей работы, но продолжают заниматься ею из-за необходимости заработка.

Эксперты отмечают, что экономические обстоятельства оказывают значительное влияние на выбор профессионального пути и заставляют людей оставаться в ситуациях, которые не приносят им удовлетворения. Причем тех, кто по-настоящему любит свою работу, оказалось всего лишь 22%.

Эта тенденция подчеркивает важность создания условий для профессионального роста и самореализации граждан. Для решения проблемы необходимо развивать рынок труда, поддерживать инициативы, направленные на помощь в смене профессии, а также стимулировать работодателей к созданию комфортной рабочей атмосферы.