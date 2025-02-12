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Питерец.ру » Общество » Пенсионеры стали активнее искать работу

Пенсионеры стали активнее искать работу

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
В ситуации с трудоустройством представителей «серебряного возраста» наметилась положительная тенденция

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году петербуржцы «серебряного» возраста стали на 43 % чаще обращаться в службу занятости, чем годом ранее. Такие данные приводит Комитет по труду и занятости населения СПб.

Специалисты отмечают, что эта тенденция связана с активным развитием программ переобучения и повышения квалификации для людей старшего возраста. Также они подчеркивают важность создания комфортных условий для трудоустройства граждан этой категории.

Комитет по труду и занятости населения призывает работодателей активнее участвовать в таких программах по трудоустройству. Это не только позволит людям старшего поколения реализовать свой потенциал, но и внесет вклад в развитие экономики города.

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