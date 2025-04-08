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В Петербурге стартовал X Региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Петербург в десятый раз принимает региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс»

В Санкт-Петербурге развернулся масштабный X Региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс», проводимый президентской платформой «Россия – страна возможностей». Это знаковое событие, которое вот уже десять лет подряд демонстрирует, что любые ограничения – это всего лишь вызов, преодолимый благодаря упорству, целеустремленности и правильному выбору жизненного пути. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с приветственной речью обратился к участникам, подчеркнув важность чемпионата как мощной платформы для самореализации и успешного карьерного старта для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Его слова были проникнуты убежденностью в том, что город оказывает всестороннюю поддержку тем, кто, преодолевая трудности, стремится к вершинам профессионального мастерства. Беглов также акцентировал внимание на постоянном расширении усилий по социальной интеграции людей с ограниченными возможностями и создании для них комфортной и доступной городской среды. Это, безусловно, важный аспект, способствующий полноценной жизни и самореализации этой категории граждан.

Чемпионат «Абилимпикс» проходит с 8 по 18 апреля и охватывает 14 соревновательных направлений, каждое из которых включает в себя несколько отдельных дисциплин. Спектр представленных профессий впечатляет своим разнообразием: от классических специальностей, таких как «Питание», «IT-технологии», «Медицина», «Финансы» и «Строительство», до креативных индустрий, включающих «Компьютерный дизайн», «Креативные индустрии», «Декоративно-прикладное искусство», «Музыка» и «Транспорт». Также в компетенции чемпионата входят «Деревообработка», «Образование и языки», «Растения» и «Услуги». Важно отметить, что в 2025 году список компетенций был существенно расширен, что свидетельствует о постоянном развитии и адаптации чемпионата к современным реалиям рынка труда. Нововведения включают такие интересные и востребованные специальности, как блинопёк, мастер пряничного дела, специалист по робоарту (роботизированному искусству), мастер ковроткачества крючком, изготовитель кожаных аксессуаров и бровист. Даже традиционная ручная работа по дереву нашла своё место в этом расширенном списке.

Участниками чемпионата являются люди разных возрастов и уровней подготовки: специалисты с опытом работы, студенты колледжей, старшеклассники, учащиеся средних и начальных школ, и даже дошкольники! Для самых юных участников организован специальный Фестиваль знакомства с профессией, где они могут попробовать свои силы в таких увлекательных занятиях, как декорирование тортов и рисование картин. Это позволяет детям раннего возраста познакомиться с миром профессий, развивать творческие способности и ориентироваться в своих интересах. Такой подход свидетельствует о заботе организаторов не только о профессиональном развитии уже сформировавшихся специалистов, но и о воспитании будущих поколений людей с особыми возможностями. Масштабность и многогранность «Абилимпикс» позволяют ему стать не просто соревнованием, а настоящей платформой для самореализации, открытия новых возможностей и интеграции людей с инвалидностью в современное общество. Это замечательная инициатива, способствующая развитию инклюзивного подхода и созданию равных условий для всех.

Источник: Администрация Петербурга
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