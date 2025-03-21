Жители СПб задолжали МФО

«Питерец.ру» сообщает, что жители Петербурга имеют значительную задолженность перед микрофинансовыми организациями (МФО). Общая сумма долгов составляет около 158 млрд. руб. Это подчеркивает актуальность проблемы просроченной задолженности среди граждан.

Эксперты отмечают, что рост задолженности может быть связан с различными факторами, включая финансовые трудности у граждан и недобросовестное использование микрофинансовых услуг. В связи с этим важно обращать внимание на условия кредитования и ответственно подходить к взятым обязательствам.

Власти и финансовые учреждения призывают горожан внимательно изучать условия займов и не допускать просрочек. Это поможет избежать дополнительных расходов и сохранить финансовую стабильность.