Алкоголь на работе

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице был проведен опрос, как люди относятся к употреблению алкоголя на работе. Причем в нем приняли участие те, кто сейчас занимается трудовой деятельностью вне дома.

Оказалось, что 62% людей никогда не пьют на работе. При этом 32% опрошенных признались, что могут это сделать, но по особому поводу. Однако 6% работников готовы выпить на работе без всякого повода.

88% процентов петербуржцев воспринимают употребление алкоголя на работе в негативном ключе. У 10% опрошенных отношение к этому явлению нейтральное. Только 2% респондентов высказывают об этом положительно.

Треть респондентов подчеркивает, что работодатели относятся к алкоголю на работе нормально, если это не приводит к ухудшению деятельности. 15% работодателей относятся к алкоголю на работе негативно и наказывают таких сотрудников.