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Питерец.ру » Общество » Лжеремонтники ответят за мошенничество

Лжеремонтники ответят за мошенничество

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В СПб будут судить группу мошенников, обманувших более 40 жителей города на сумму свыше 7 млн. руб.

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб перед судом предстанут 13 человек, которые входили в состав организованной группы и занимались мошенничеством. Они обманули 48 человек, среди которых были ветераны труда, инвалиды, блокадники и участники ВОВ. Общая сумма ущерба превысила 7 млн. руб.

По данным МВД по Петербургу и Ленобласти, в состав группы входили организатор, координаторы, сотрудники «колл-центров» и лжемастера. Мошенники предлагали жителям города услуги по установке пластиковых окон, ремонту электроприборов и проводки. Однако на самом деле никаких работ не проводилось. По версии полиции, в лучшем случае лжемастера заменяли исправное оборудование на аналогичное.

Задержание членов ОПГ произошло в сентябре 2023 года. За это время ущерб, причиненный горожанам, был возмещен. Уголовное дело будет рассматриваться в Красногвардейском суде СПб.

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