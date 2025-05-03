Лжеремонтники ответят за мошенничество

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб перед судом предстанут 13 человек, которые входили в состав организованной группы и занимались мошенничеством. Они обманули 48 человек, среди которых были ветераны труда, инвалиды, блокадники и участники ВОВ. Общая сумма ущерба превысила 7 млн. руб.

По данным МВД по Петербургу и Ленобласти, в состав группы входили организатор, координаторы, сотрудники «колл-центров» и лжемастера. Мошенники предлагали жителям города услуги по установке пластиковых окон, ремонту электроприборов и проводки. Однако на самом деле никаких работ не проводилось. По версии полиции, в лучшем случае лжемастера заменяли исправное оборудование на аналогичное.

Задержание членов ОПГ произошло в сентябре 2023 года. За это время ущерб, причиненный горожанам, был возмещен. Уголовное дело будет рассматриваться в Красногвардейском суде СПб.