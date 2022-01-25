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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге уголовнок дело о серии мошенничеств в отношении пенсионеров направлено в суд

В Петербурге уголовнок дело о серии мошенничеств в отношении пенсионеров направлено в суд

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Опубликовал: Anton78
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В Санкт-Петербурге суд поставит точку в деле о серии мошенничеств в отношении пенсионеров

Следователями ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела о серии мошенничеств, совершённых группой аферистов, от рук которых пострадал 21 житель Приморского района в возрасте от 80 до 97 лет, среди них блокадники Ленинграда и ветераны Великой Отечественной войны. Общая сумма похищенных денег превысила 2,5 миллиона рублей.

Схема обмана во всех случаях была одинаковой. На телефон пенсионерам поступали звонки от неизвестных, представлявшихся родственниками, с просьбой срочно оказать финансовую помощь. После этого в квартиру приходил курьер и забирал денежные средства, сообщив, что деньги помогут в лечении заболевшего родственника или просто окажут ему серьёзную помощь в сложной жизненной ситуации.

С учётом указанных потерпевшими примет следователям стало понятно, что «работала» одна и та же группа злоумышленников. Также было установлено, что для поиска жертв мошенники использовали электронную базу данных пенсионеров.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий в июне 2020 года сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с полицией Приморского района задержали четверых подозреваемых: двух мужчин 1988 и1976 года рождения и семейную пару: мужчину 1979 года рождения и его супругу 1988 года рождения.

Во время следствия женщина скончалась от хронических заболеваний. Один из участников группы, мужчина 1988 года рождения, пошёл на досудебное соглашение. В декабре 2020 года он был приговорён к двум годам и десяти месяцам лишения свободы.

Оставшимся двум соучастникам было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время они также предстанут перед судом.

Источник: ГУ МВД
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