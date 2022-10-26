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Питерец.ру » Происшествия » В Выборгском районе Петербурга сотрудники полиции задержали «лжемастера», похитившего денежные средства пенсионера

В Выборгском районе Петербурга сотрудники полиции задержали «лжемастера», похитившего денежные средства пенсионера

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53
Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
В Выборгском районе Петербурга сотрудники полиции задержали «лжемастера», похитившего денежные средства пенсионера

20 октября к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 70-летний пенсионер с заявлением о том, что стал жертвой афериста.

Установлено, что накануне пожилой мужчина вызвал мастера по переносу данных из телефона на телефон, а после оказания услуги обнаружил списание в онлайн-банке порядка 375 тысяч рублей. На следующий день мастер, придя снова, еще и предъявил счет в сумме 10 тысяч рублей за установку антивируса. Общая сумма ущерба составила 387 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вечером 24 октября около 18 часов 30 минут возле дома 20 по Тихорецкому проспекту в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 19-летний молодой человек. Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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