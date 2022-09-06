В Петербурге перед судом предстанут наркодилеры

«Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении тринадцати участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконном обороте наркотических средств.

Противоправная деятельность была пресечена полицейскими летом 2021 года. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны пятеро мужчин и восемь женщин, которые проживали на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области и входили в состав криминальной организации. В отношении них следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 228.1, частью 2 статьи 210 УК РФ.

Полицейскими установлено, что обвиняемые занимались сбытом наркотических средств через так называемые тайники-закладки. Все контакты с потенциальными покупателями соучастники осуществляли на интернет-площадках, используя специальные приложения, позволяющие соблюдать анонимность и тайну переписки», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обысков по адресам проживания задержанных изъято свыше 500 свертков с различными наркотиками общим весом более 1.5 килограмма. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», - добавила Ирина Волк.